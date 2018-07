Neymar desfacará o Santos na Copa do Brasil

O atacante Neymar não vai participar da primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Santos, quarta-feira, em Belo Horizonte. Neymar da Silva Santos, pai do jogador, explicou que a promessa santista precisará ficar por 72 horas em repouso para evitar o risco de sofrer novo sangramento no olho direito.

"O doutor nos passou que ele precisa de 72 horas de repouso. Por isso, ele não pode jogar quarta e volta aos treinos na quinta. O médico preferiu que ele ficasse fora esses dias por precaução, para ter uma recuperação total e evitar novos choques", afirmou Neymar da Silva Santos, em entrevista à Rádio Jovem Pan.

Na vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Santo André, Neymar foi substituído ainda no intervalo com uma lesão no olho direito. Com a vista embaçada, o jogador foi ao Albert Einstein para fazer exames e passou a noite no hospital em observação.

Ao reclamar pênalti de Toninho, não marcado pela arbitragem, Neymar caiu bruscamente no gramado e chocou seu olho direito contra o própria mão, provocando uma lesão na vista suficiente para incomodá-lo até o intervalo. Mesmo pingando colírio e jogando água no local, não conseguiu se recuperar e teve de ser substituído por André. A troca deverá acontecer também diante do Atlético-MG.