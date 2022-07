Neymar destaca brilho de trio ofensivo do PSG após título da Supercopa da França

Autor de dois dos quatro gols da goleada por 4 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Nantes neste domingo, pela final da Supercopa da França, em Israel, o brasileiro Neymar tratou de valorizar as estrelas da equipe ao falar do primeiro título da temporada conquistado após as férias de julho.

O brasileiro, que ainda deu uma assistência na vitória deste domingo para o amigo Messi, foi direto ao falar do objetivo do time. "Espero que nesta temporada nós três fiquemos e tudo dê certo. Se o Kylian (Mbappé), o Leo Messi e eu mesmo estivermos bem, o PSG vai ficar bem", afirmou o ex-jogador revelado pelo Santos.

Leia Também PSG atropela o Nantes com dois gols de Neymar e ergue o 11° troféu da Supercopa da França

Na goleada sobre o Nantes, Mbappé foi a grande ausência do time. Ele ficou fora da partida por ter de cumprir suspensão.

Neymar falou ainda do argentino Messi, que empolgou os jornalistas ao fazer um belo gol na vitória sobre o Nantes. Questionado se este ano poderia marcar uma passagem especial do argentino com a camisa do PSG, o atacante brasileiro tratou o assunto com naturalidade.

"Acho que não. As pessoas falam sem saber o que acontece no dia a dia. Leão é leão para sempre, não vai mudar e vai continuar sendo um jogador que faz a diferença", comentou.

Sobre o desempenho do time, Neymar disse que a equipe entrou focada no objetivo de levantar a taça. "Todos estão de parabéns. Queríamos ganhar o título e fizemos um bom jogo."