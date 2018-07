Neymar deve estrear pelo Barcelona em jogo contra o Santos

SÃO PAULO - A estreia do craque Neymar pelo seu novo clube deverá ser justamente contra o antigo. O Santos irá disputar o Trófeu Joan Gamper, tradicional torneio amistoso que acontece anualmente no Camp Nou e marca a abertura da temporada espanhola.

De acordo com o diário esportivo catalão Mundo Deportivo, o Santos recebeu permissão da CBF para a disputa do troféu, que desde 1997 acontece em jogo único. A partida está marcada para às 16h30 (horário de Brasília) do dia 2 de agosto, uma sexta-feira.

Apesar de o Santos ainda não confirmar a presença no torneio, sites europeus especializados em venda de ingressos já anunciam o jogo. Um deles inclusive está aceitando encomenda de ingressos - os preços variam de 75 a 195 euros. O site informa, contudo, que a data do jogo depende de confirmação da TV.

O suíço Joan Gamper foi o fundador e primeiro presidente do Barcelona. Desde 1966, o clube catalão organiza um torneio que leva seu nome. Da primeira edição até 1996 a competição era disputada por quatro equipes, mas a escassez de datas acabou transformando-a em jogo único.

O troféu entregue ao vencedor é moldado em prata, com base de mármore e acabamento em ouro. O Santos foi o último clube brasileiro a disputar o torneio - em 1998, o time da Vila empatou em 2 a 2 e perdeu nos pênaltis. O Internacional, de Porto Alegre, conquistou o Joan Gamper em 1982, e até hoje é o único clube não europeu a ter conseguido o feito.