Neymar deve receber alta hospitalar na terça-feira

O atacante Neymar deverá permanecer internado por mais 24 horas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira. Nesta manhã, o jogador do Santos apresentava ótima evolução e a previsão é que sua alta aconteça na terça-feira.

Neymar será reavaliado no início da tarde, quando também realizará exames complementares para verificação da função retiniana. O atacante foi acometido de um hifema traumático (sangue na câmara anterior do globo ocular), na tarde de domingo, durante a vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Santo André, na primeira partida da final do Campeonato Paulista.

Neymar provocou uma lesão em seu olho direito com a própria mão durante o primeiro tempo do jogo. Ao reclamar de um pênalti de Toninho, não marcado pela arbitragem, o atacante caiu bruscamente no gramado e chocou seu olho direito contra o própria mão.

Sem Neymar, o técnico Dorival Júnior terá que alterar o ataque santista para o duelo com o Atlético Mineiro, quarta-feira, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador deve optar pela escalação de André na partida em Belo Horizonte.