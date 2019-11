Neymar deve voltar ao time do PSG nesta sexta, indica técnico

Sem disputar uma partida desde o dia 14 de outubro, quando sofreu uma lesão de grau 2 na coxa esquerda durante amistoso da seleção brasileira contra a Nigéria, em Cingapura, Neymar deverá voltar a atuar pelo Paris Saint-Germain nesta sexta-feira, contra o Lille, em casa, no Estádio Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês.

O técnico do PSG, Thomas Tuchel, indicou o retorno do jogador em uma entrevista ao canal de TV do clube, na qual disse que esperaria apenas por um último treinamento com a presença do craque para poder confirmá-lo entre os relacionados para o duelo desta sexta.

"Neymar está de volta. Neymar treinou bem por duas semanas durante a pausa (dos torneios domésticos europeus motivada pelas Datas Fifa). Ele trabalhou bem, se sente bem. Se tudo correr bem durante o treinamento de hoje (quinta), ele estará no grupo na sexta-feira", avisou o comandante alemão, que ao mesmo também exibiu descontentamento com o fato de o atacante ter feito uma rápida viagem até Madri na última terça-feira para acompanhar uma partida da Copa Davis de tênis.

"Como treinador, eu gostei dessa viagem? Não, claro que não. Mas é hora de perder tempo com isso? Não", disse Tuchel, evitando se alongar sobre o assunto. A ida do atacante até Madri ganhou contornos polêmicos também pelo fato de que o atleta, em fase final de recuperação de lesão, passou a noite da última terça-feira na capital espanhola e ainda publicou uma foto em suas redes sociais aparecendo ao lado de Gerard Piqué e Jordi Alba, dois seus ex-companheiros de Barcelona.

O zagueiro Piqué é criador e presidente do grupo de investimento Kosmos, responsável por levar a proposta à Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) que acabou remodelando o formato de disputa da Copa Davis. A tradicional competição vive nesta semana uma série de confrontos entre países, todos em Madri, que definirão o seu campeão.

E vale lembrar que Neymar permaneceu no PSG para esta temporada 2019/2020 do futebol europeu após ter visto frustrada a sua tentativa de retornar ao Barcelona, que fracassou nas negociações com o clube francês para voltar a contar com o jogador.

Tuchel não escondeu certo incômodo com esta ida de Neymar a Madri, mas questionou: "O que eu posso fazer. Não sou seu pai, não sou polícia (para vigiar os passos do craque fora de campo), sou seu treinador. E ele treinou bem ontem (quarta-feira)", reconheceu o técnico, que depois também destacou: "Ele foi muito profissional durante estas duas semanas (em que os campeonatos de clubes pararam por causa dos compromissos de seleções nas Datas Fifa), trabalhou mais do que o resto do grupo. Realizou treinamentos com o grupo e trabalho individual".

Curiosamente, Neymar deverá retornar à capital espanhola já na próxima segunda-feira, mas desta vez não para acompanhar de perto um grande evento esportivo de outra modalidade. Ele deve viajar com o PSG para enfrentar o Real Madrid na terça, no Santiago Bernabéu, pela penúltima rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. Com 12 pontos somados em quatro jogos, a equipe francesa lidera a chave com folga e já assegurou classificação às oitavas de final do torneio continental.