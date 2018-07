Neymar discute com candidato a técnico do Barcelona

Forte candidato ao lugar do técnico Luis Henrique, que deixará o Barcelona ao final da temporada, Juan Carlos Unzué entrou em atrito com Neymar. Segundo o Mundo Deportivo, o auxiliar teve uma discussão ríspida com o brasileiro na frente de todo o elenco no treino da última quinta-feira.

Segundo o jornal catalão, Unzué chamou Neymar para conversar individualmente, o que costuma fazer com frequência com os jogadores. O problema é que o brasileiro não gostou da cobrança, o tom do bate-papo foi aumentando, até que o auxiliar teria dito "para ele ter mais foco na carreira porque teria potencial para em estar um patamar mais elevado". A reação do atacante foi agressiva.

O episódio, ainda segundo o Mundo Deportivo, foi testemunhado por outros jogadores e gerou comentários nos vestiários. Os apontamentos de Unzué já teriam gerado reações similares de Ter Stegen, Rakitic e Umtiti em outras oportunidades. Segundo o jornal, o estafe do atacante não quis comentar o nome.

A situação com Neymar pode complicar o caminho para Unzué para assumir o clube. Apesar de ser apontado como favorito, o Barcelona estuda diversos nomes, como Ernesto Valverde, Ronald Koeman, Eusebio, Óscar García e Pizzi e Laurent Blanc.