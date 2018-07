Neymar disputa protagonismo com James Rodríguez

Neymar diz que sentiu o peso que uma Copa tem no momento em que o jogo contra o Chile se encaminhou para a decisão nos pênaltis e ele tinha de bater o último da série do Brasil. Um erro seria fatal. Era o seu primeiro grande desafio no Mundial que, antes mesmo de começar, já estava nas suas costas com a obrigação de ser um dos protagonistas ao lado do argentino Lionel Messi e do português Cristiano Ronaldo.

A três jogos do sonho do hexacampeonato, o craque brasileiro tem de se recuperar de uma pancada na coxa direita para dar sequência contra a Colômbia, sexta-feira, em Fortaleza, à corrida em busca da consagração.

Os desafios do jovem jogador de 22 anos são instigantes. Para chegar ao topo, tem de carregar a seleção brasileira que vive um período de turbulência após o drama diante do Chile. Se antes os badalados Messi e Cristiano Ronaldo estavam no espelho, agora tem esse garoto da Colômbia, James Rodríguez, também de 22 anos, como rival para ser a sensação da Copa. James Rodríguez é o artilheiro da Copa com cinco gols, contra quatro de Neymar e Messi. Já ganhou a simpatia dos analistas, ex-jogadores e treinadores que estão no Mundial em busca de um novo ídolo do futebol mundial.

"É um talento especial. É desses jogadores que faz coisas que não tem relação com a sua idade. Maradona, Messi, Suárez, (James) Rodríguez fazem coisas especiais", disse Oscar Tabárez, técnico do Uruguai, ao reverenciar o garoto colombiano. "Até o momento, pelo o que eu vi, é o maior jogador do Mundial."

JOGAR PELO BRASIL

Nessa disputa pelo protagonismo da Copa, Felipão defende Neymar e ao mesmo tempo tira a responsabilidade do craque. "Neymar não está aqui para ser o melhor do mundo. Ele está aqui para jogar para o Brasil e pelo Brasil. Está aqui para ser campeão mundial pelo Brasil", explicou o treinador da seleção.

Ronaldo, dono de 15 gols na história da Copa do Mundo e apontado como o "Fenômeno" do futebol, também está ao lado do atacante da seleção. "O Neymar passou a ser meu ídolo há muito tempo, mas nesta Copa do Mundo ele está se superando. A admiração só aumenta. Bati um papo com ele e disse que ele era um fenômeno", contou o ex-jogador, em um programa da TV Globo, onde trabalha como comentarista.

Nesta segunda-feira, Neymar vai passar por tratamento na coxa direita. Volta a treinar na terça e, segundo médico José Luiz Runco, não será problema para o jogo de sexta contra a Colômbia, em Fortaleza, quando terá um duelo particular com James Rodríguez pelo protagonismo da Copa.