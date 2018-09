Neymar distribui autógrafos na chegada aos EUA e se apresenta à seleção brasileira

O atacante Neymar desembarcou no início da tarde desta segunda-feira em New Jersey e se apresentou ao técnico Tite. O camisa 10 do Paris Saint-Germain chegou ao hotel onde a seleção brasileira está hospedada chamando a atenção: com uma roupa toda amarela e um tênis colorido.

Ao descer do carro, distribuiu autógrafos aos torcedores que faziam plantão na rua e depois entrou. Neymar chegou aos Estados Unidos no domingo, mas passou o dia em Nova York. Pelo Instagram, chegou a publicar uma foto ao lado do rapper Drake.

Um pouco mais cedo também se apresentaram à seleção brasileira o goleiro Hugo e o meio-campista Lucas Paquetá, ambos do Flamengo, e o atacante Everton, do Grêmio. Além do trio, a CBF informou sobre a chegada do jovem Mateus Cardoso, do time sub-20 do Grêmio, que auxiliará nos treinamentos.

Os quatro chegaram juntos com Edu Gaspar, coordenador de Seleções, e também do analista de desempenho Thomáz Koerich. Dos que atuam no Brasil faltou apenas Dedé. Como o Cruzeiro atuou pelo Brasileirão no domingo, a previsão é que ele se apresente na terça-feira.

Para a tarde são esperadas ainda as chegadas de Fred e Andreas Pereira, do Manchester United. Tite comandará a primeira atividade ainda nesta segunda. Pela programação, o trabalho começará às 18h (de Brasília), na Red Bull Arena.

No domingo, chegaram outros dez jogadores: os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, ambos do PSG, o goleiro Alisson, o atacante Roberto Firmino e o lateral-direito/volante Fabinho, do Liverpool. Richarlison, do Everton, o volante Casemiro e o lateral-esquerdo Filipe Luís, do Real Madrid e do Atlético de Madrid, respectivamente, além da dupla da Juventus: Douglas Costa e Alex Sandro.

Da lista inicial de convocados, Tite precisou fazer dois cortes por lesão. O atacante Pedro e o lateral-direito Fagner foram substituídos por Richarlison e Éder Militão. O meia Renato Augusto pediu dispensa por questões pessoais.

A seleção brasileira está reunida para o confronto com os Estados Unidos, sexta-feira, às 21h05, no Metlife Stadium, em Harrison. Quatro dias depois, os comandados de Tite enfrentarão El Salvador, no FedEx Field Stadium, em Washington.