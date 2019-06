Neymar divulga foto do tornozelo inchado: 'Depois da tempestade vem a calmaria'

O atacante Neymar publicou nesta quinta-feira no Instagram uma imagem do tornozelo direito bastante inchado. Após sofrer uma entrada durante o amistoso contra o Catar, na quarta-feira, em Brasília, o jogador sofreu uma lesão nos ligamentos do local e precisou ser cortado da disputa da Copa América, que terá início na próxima semana, com a partida entre Brasil e Bolívia.

Junto com a foto, o jogador publicou uma legenda: "Depois da tempestade vem a calmaria". Neymar tem lidado nos últimos dias com problemas com lesões, como as dores no joelho esquerdo sentida durante os treinos na Granja Comary, fora a polêmica encarada sobre o possível caso de estupro. O atacante é acusado pela modelo Nájila Trindade de ter cometido o crime mês passado, em Paris.

Nesta quinta-feira, o Paris Saint-Germain, clube de Neymar, disse em nota oficial que vai avaliar a lesão do atacante nos próximos dias. 'O atacante brasileiro do Paris Saint-Germain será reavaliado pelo departamento médico do clube dentro das próximas 72 horas para definir o processo de reabilitação e o tempo de recuperação para o jogador", disse o clube.

Neymar foi desligado da seleção brasileira durante a madrugada. O técnico Tite e a comissão técnica analisam agora quem pode ser o substituto. A troca na lista dos 23 relacionados pode ser feita até a quinta-feira da próxima semana, véspera da estreia contra a Bolívia, no Morumbi.