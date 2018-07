Neymar diz que Barça precisa 'fazer mais' para repetir tríplice coroa

Num momento difícil para o Barcelona na temporada, entre derrotas e lesões, Neymar afirmou neste sábado que o time catalão precisará fazer mais do que fez na temporada passada se quiser repetir a tríplice coroa - os títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões.

"Tivemos uma grande temporada ao conquistar a tríplice coroa, mas nesta temporada será mais difícil. Teremos que fazer mais do que fizemos antes para vencer nossos oponentes", declarou o atacante, em entrevista ao site do clube.

O Barcelona vem de semanas complicadas neste início de temporada europeia. Sofreu derrotas dolorosas, como a goleada diante do Celta e o revés para o Sevilla, na rodada passada, e caiu para o quarto lugar do Espanhol.

Além disso, perdeu jogadores importantes do elenco por lesão, como Andrés Iniesta e Lionel Messi. O maior artilheiro da história do clube só deve voltar a jogar no fim de novembro. Enquanto isso, Neymar e Luis Suárez devem liderar o ataque catalão.

Para executar esta missão, o brasileiro conta com a experiência adquirida nas duas temporadas anteriores na Europa. "Eu mudei meu estilo de jogar e a minha vida, ambos para melhor", afirmou o atacante, antes de lembrar que o entrosamento com Messi e o próprio Suárez ajudou em seu crescimento. "Surpreendemos muita gente. Alguns diziam que não conseguiríamos jogar juntos. Sabemos que eles estão errados."