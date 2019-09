Neymar diz que já esperava vaias, mas lamenta: 'Será como jogar sempre fora de casa'

Após voltar ao Paris Saint-Germain com golaço que deu a vitória por 1 a 0 em cima do Strasbourg, neste sábado, pelo Campeonato Francês, Neymar falou pela primeira vez sobre o desejo de ter se transferido para o Barcelona. O atacante brasileiro admitiu que queria deixar o PSG e alegou motivos pessoais.

Neymar foi vaiado antes, durante e depois da partida deste sábado. Além disso, ele também foi alvo em faixas estendidas no Estádio Parque dos Príncipes. “Neymar Sr venda seu filho na Vila Mimosa”, dizia uma delas, referindo-se a uma zona de prostituição no Rio de Janeiro. O atacante disse que já esperava esse comportamento da torcida e lamentou.

"Já joguei em várias vezes sendo vaiado. É triste, mas sei que a partir de agora será como jogar todo jogo fora de casa. Deixo claro que não tenho nada contra os torcedores, nem nada contra a entidade Paris Saint-Germain, mas todo mundo sabe que eu queria sair sim, e deixei claro isso. Mas não vou entrar em detalhes do que aconteceu nas negociações. As pessoas e o presidente daqui sabem o que aconteceu, e isso é uma página virada. Hoje sou jogador do PSG e prometo dar tudo em campo, cumprir o meu papel e ser feliz dentro de campo. Não preciso que gritem meu nome e nem que estejam ali por mim. E sim pelo PSG", afirmou Neymar.

"Teve alguns motivos, principalmente pessoais. Deixo bem claro que não foi nada contra o PSG e nem torcedores. Mas quando você não se sente bem em um trabalho, você procura outro. Não pelas pessoas que tem nele e que você está servindo, e sim por motivos pessoais. Tive os meus e quis sair. Deixei bem claro para todo mundo e fiz o possível, mas infelizmente não deixaram. Mas isso é uma página virada. Primeira vez que estou falando sobre isso, e será a última. A partir de agora minha cabeça está toda voltada para o PSG", acrescentou o atacante.

Neymar não atuava pelo PSG desde o dia 11 de maio. Ele participou dos amistosos da seleção brasileira contra Colômbia e Peru nas últimas semanas, e neste sábado jogou os 90 minutos. Nos acréscimos, marcou um golaço de voleio que deu a vitória ao time francês.

Na comemoração do gol, Neymar colocou a bola dentro da camisa e fez o famoso gesto de gravidez. Após a partida, ele explicou que foi uma homenagem a Carol Dantas, mãe do seu filho, David Lucca, e que deu à luz neste sábado o segundo filho, fruto do relacionamento com Vinicius Martinez. Neymar tem boa relação com o casal.

No último lance da partida, o brasileiro ainda balançou a rede outra vez, mas o lance foi invalidado com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo) por impedimento de Di Maria. Com a vitória, o PSG chegou a 12 pontos no Campeonato Francês e permanece na liderança.