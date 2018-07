Neymar diz que não esperava tanto sucesso tão rápido

SÃO PAULO - O atacante Neymar participou nesta sexta-feira da gravação do programa Altas Horas, da TV Globo, e roubou a cena. Para surpresa da plateia, ele entrou cantando e dançando durante a apresentação do grupo Exaltasamba. Com o microfone na mão, fez parceria com o vocalista Thiaguinho na música "Fugidinha". Os flashes de máquinas fotográficas pipocavam a todo momento e os gritos, principalmente do público feminino, eram frequentes. "Desde pequeno eu trabalhei muito para chegar onde estou hoje", afirmou o jogador do Santos.

Além de cantar com o Exaltasamba, ele dançou funk com Mr. Catra, que teve uma participação surpresa no programa. "O Neymar é meu parceiro de futebol, a gente joga em um campo diferente", brincou o cantor, arrancando risos do jogador e deixando a interpretação nas entrelinhas. Enquanto o funkeiro cantava, Neymar ensaiava passos com Jaqueline, jogadora de vôlei. Em um momento de descontração, o atacante do Santos e da seleção brasileira fez embaixadinhas com uma bola de vôlei e foi aplaudido.

O programa apresentado por Serginho Groisman mostrou um vídeo com diversas jogadas de efeito e gols do jovem craque, entre eles o marcado na derrota por 5 a 4 para o Flamengo, que concorre entre os dez mais bonitos do ano na eleição promovida pela Fifa. "Estou muito feliz por estar mais uma vez disputando o prêmio. É uma alegria muito grande", disse Neymar, lembrando que na edição anterior, realizada em 2010, ele também concorreu com um gol marcado contra o Santo André.

Neymar também viu imagens de quando era mais novo e achou graça ao ser citado como alguém que lança moda, principalmente com os cortes de cabelo. "Tinha um sonho de me tornar um grande jogador, seguir os passos dos meus ídolos, mas não tão rápido como está acontecendo. Sempre quis ser jogador e está bom", comentou o rapaz, ciente de que sua fama extrapolou as quatro linhas do campo.

Até de outras torcidas o jogador vem tendo respeito. "Não existe comparação com Pelé, ele é único. Fico feliz de ver crianças corintianas, são-paulinas e palmeirenses mostrando um carinho por mim. Isso é muito bom", contou Neymar. No programa, ele acabou ouvindo de uma menina o pedido para ele ir jogar no Corinthians. Depois, elogiou o trabalho do rival na disputa do título do Campeonato Brasileiro. "A briga está boa, mas o Corinthians está um passo à frente dos outros."

Para Neymar, o foco santista agora é o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão. "A expectativa é que o Santos seja campeão. O Muricy está nos aperfeiçoando para que a gente chegue lá e faça história", avisou o atacante de apenas 19 anos.