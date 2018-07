Neymar diz que Philippe Coutinho poderá ser a estrela do futebol inglês

Maior nome do futebol brasileiro na atualidade, Neymar rasgou elogios ao compatriota Philippe Coutinho em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo site oficial do Liverpool, clube hoje defendido pelo ex-meia do Vasco. Entre outras coisas, o atacante do Barcelona disse que seu ex-companheiro das seleções de base do Brasil poderá se tornar a maior estrela do futebol inglês.

Para Neymar, Philippe Coutinho vem tendo papel fundamental nesta fase em que o Liverpool está voltando a ser protagonista na Inglaterra. Mais do que isso, ele prevê um futuro de glórias para o meia. "Ele pode ser a grande estrela na Inglaterra. Nesta temporada eu acho que todos na Inglaterra estão vendo quão talentoso ele é - e eu sei que ele muito mais para mostrar", disse Neymar.

O atacante também enumerou as qualidades do seu compatriota, dentro e fora do campo, para justificar a sua crença de que Philippe Coutinho poderá estourar definitivamente como um grande astro do futebol inglês. "Quando ele tem a bola em seus pés, ele pode fazer coisas acontecerem para ele mesmo e pode fazer coisas acontecerem para outros jogadores. Ele é um jogador muito especial", ressaltou.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Neymar ainda lembrou que é "um bom amigo" do meia desde que ambos tinham 16 anos. "Não é apenas um fantástico jogador, ele é um bom cara para ter como companheiro no vestiário, sempre positivo e fazendo brincadeiras", disse o craque.

Em evidente evolução com a camisa do Liverpool, o meio-campista também é visto por Neymar como nome certo na seleção brasileira em breve. "Ele desempenhará um grande papel no futuro da seleção. A equipe nacional é muito forte, mas da forma como ele vem jogando no Liverpool, tenho certeza de que desempenhará um grande papel pelo Brasil daqui para frente", prevê.

Mas, se Philippe Coutinho atravessa boa fase, o Liverpool não vem acompanhando o bom momento do brasileiro e ocupa hoje apenas a sétima posição do Campeonato Inglês, depois de ter ficado com o vice-campeonato nacional na temporada passada do futebol europeu, deixando escapar o título de forma incrível para o Manchester City.