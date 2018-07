Neymar diz que Santos recebeu aula do Barcelona

O atacante Neymar reconheceu neste domingo, 18, a superioridade do Barcelona, que conquistou o título do Mundial de Clubes com uma goleada por 4 a 0, e declarou que recebeu uma lição de futebol da equipe espanhola. O astro brasileiro evitou apontar o time catalão como insuperável, mas reconheceu que o Santos mais aprendeu do que jogou na decisão, disputada em Yokohama, no Japão.

"Não sei se é imbatível, mas é o melhor time do mundo. Hoje aprendemos a jogar. O Barcelona foi muito superior, tem jogadores fantásticos. Serviu de lição para nós. O Barcelona ensinou a jogar futebol", afirmou Neymar, admitindo que o Santos não teve qualquer chance de superar o adversário da decisão do Mundial de Clubes.

Neymar lembrou que a expressiva derrota na decisão não apaga a excelente temporada do Santos, que conquistou os títulos da Libertadores e do Campeonato Paulista neste ano. "Não importa o que fez, ou deixou de fazer. Chegamos aqui após muitos desafios e barreiras. E conseguimos ser o segundo melhor do mundo. Somos vencedores. O Barcelona é campeão, mas mostramos que podemos chegar aqui", disse.

Com a sua permanência no Santos confirmada, Neymar espera voltar a disputar o Mundial de Clubes em 2012 pelo Santos e faturar o título que escapou neste domingo. "Eu vi o Pep Guardiola [técnico do Barcelona] dizendo que perdeu muito para começar a ganhar. Quem sabe em um ano não vamos gritar campeão aqui?", finalizou Neymar, que desperdiçou a única chance de gol que teve na decisão ao chutar em cima do goleiro Valdés em lance no início do segundo tempo, quando o Santos já perdia por 3 a 0.