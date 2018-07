Neymar diz que, se pudesse, levaria Marcelo para o Barcelona

Nem Cristiano Ronaldo, nem Gareth Bale, muito menos Casemiro. Se Neymar pudesse escolher um jogador do Real Madrid para reforçar o Barcelona, optaria pelo também brasileiro Marcelo, dono da lateral-esquerda no rival de Madri. A pergunta foi feita ao atacante em entrevista veiculada pela CNN nos Estados Unidos na manhã desta quinta-feira.

Na entrevista, Neymar se recusou a dizer qual trio de ataque é melhor: o MSN, formado por ele, Suárez e Messi, ou o do Real Madrid, o BBC, de Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo. "Eu nunca gosto de dizer que sou melhor que qualquer outro, mas esse trio (do Barça) fez história e vai continuar fazendo."

O brasileiro, entretanto, elogiou os dois trios. Disse que os atacantes do Real são jogadores que ele respeita. "Ronaldo ganhou três Bolas de Ouro (a quarta foi entregue na segunda), Bale está tendo uma ótima temporada e o Benzema é um grande atacante que eu acho que é uma super estrela", falou, com relação aos jogadores do Real.

Já sobre a parceria com Messi e Suárez, comentou que ela é boa porque tem "cuidado, respeito, amizade e amizade". "Treinando todo o dia juntos, ajudando um ao outro no gramado, nós fizemos história e espero que façamos por muitos anos mais. Nós temos uma grande amizade", contou.