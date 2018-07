Neymar diz que volta para ser campeão paulista pelo Santos

Neymar está recuperado do trauma com sangramento no olho direito e tem presença assegurada na final do Campeonato Paulista contra o Santo André, domingo, no Pacaembu. Nesta quarta-feira o garoto voltará ao Hospital Albert Einstein, na capital, para ser reavaliado pelo médico Cláudio Luiz Lottemberg.

O jogador deverá ser liberado para participar do treino desta quinta. Há a possibilidade de, por orientação médica, o atacante ter de usar óculos especiais para proteger o olho em caso de choque com algum adversário - como o que usava o ex-jogador holandês Davids, que passou por Juventus e Barcelona.

"Volto domingo para ser campeão." Essa foi a única frase dita por Neymar após ter saído do hospital, no fim da tarde de segunda-feira. Durante entrevista de seu pai à Rádio Cacique, de Santos, ele mandou a mensagem à torcida santista, embora estivesse proibido até de falar com jornalistas.

O próprio Neymar atingiu o olho direito com um dedo da mão esquerda ao cair na área do Santo André em lance do jogo de domingo passado. Como ele ficou com dificuldades até para enxergar a bola, Dorival Júnior resolveu substituí-lo pelo atacante André no intervalo.

Após a partida, o garoto santista foi levado ao Albert Einstein, onde passou por exames, foi medicado e repousou de domingo até segunda-feira.