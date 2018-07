Neymar duvida que Ganso troque Santos por Corinthians

Na quinta-feira, o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, confirmou que a DIS (grupo que detém 45% dos direitos econômicos de Ganso) tentou colocar o meia no Corinthians. "Foi o presidente Andrés Sanches que me contou. Eles ofereceram a parte deles nos direitos econômicos que pretensamente têm e que o Santos, por se julgar prejudicado, questiona na Justiça", contou o presidente santista.

Ganso estaria insatisfeito no Santos, reclamando uma falta de valorização. Seu salário seria quase quatro vezes menor do que o de Neymar, seu amigo e companheiro de time desde as divisões de base.

Já a DIS, que tem parte dos direitos econômicos sobre Ganso, entrou em conflito direto com a diretoria, que ingressou na justiça para cancelar a venda destes direitos ao grupo. Após uma primeira vitória, o Santos perdeu em segunda instância e agora recorre da sentença.

Questionado por jornalistas, Neymar relatou que conversa sempre por telefone com Ganso, mas que o amigo nunca comentou qualquer possibilidade de deixar o Santos e jogar pelo Corinthians. "Ele sabe que eu não gosto de surpresas", lembrou o atacante.

Ganso está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, que o afastou dos gramados nos últimos seis meses.