Neymar é 12º e Brasil fica sem jogadores entre os 10 primeiros da Bola de Ouro

O anúncio do prêmio Bola de Ouro, realizado nesta segunda-feira, foi decepcionante para os brasileiros. O jogador do País mais bem colocado entre os 30 indicados pela revista France Football foi o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, que, no entanto, apareceu somente na 12.ª colocação.

O tradicional prêmio dado anualmente ao melhor jogador do mundo na votação da revista mostrou que o momento do futebol brasileiro não é mesmo dos melhores. Afinal, esta foi a primeira vez que o País não teve representantes entre os dez primeiros desde 2012, quando o próprio Neymar, ainda no Santos, apareceu em 13.º.

O atacante, aliás, é o símbolo do momento vivido pelo Brasil em 2018. Ele sofreu com lesões no primeiro semestre do ano e não jogou o que dele se esperava na Copa do Mundo da Rússia, em que a seleção de Tite não passou das quartas de final, caindo para a Bélgica.

Os outros três brasileiros lembrados entre os 30 finalistas do Bola de Ouro, aliás, também estavam com a seleção na Copa da Rússia. Depois de Neymar, quem apareceu com a melhor colocação foi o atacante Roberto Firmino, reserva do Brasil no Mundial, que se destacou na campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões pelo Liverpool e ficou com o 19.º lugar do prêmio.

Outro jogador do Liverpool lembrado pela premiação foi o goleiro Alisson, que começou 2018 na Roma e se transferiu no meio do ano. Titular da seleção na Copa do Mundo, ele ficou com a 25.ª colocação, três abaixo de Marcelo, do Real Madrid, que foi o 22.º após ajudar sua equipe na conquista de mais uma Liga dos Campeões, mas também decepcionar na Copa, em que sofreu com problemas físicos.

O Brasil conquistou o Bola de Ouro em cinco oportunidades. O prêmio, que antigamente era entregue apenas a jogadores europeus, ficou com Ronaldo em 1997 e 2002, com Rivaldo, em 1999, com Ronaldinho Gaúcho, em 2005, e com Kaká, em 2007. Além deles, Roberto Carlos e Neymar já ficaram entre os três finalistas.