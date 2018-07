Neymar e André oferecem seus gols ao amigo Madson

"A vitória vai para ele (Madson), que sempre nos ajuda muito", disse André, autor do terceiro gol. "O meu gol vai para o Madson", comentou Neymar, que deu um susto na torcida santista, ao cair de mau jeito no fim da primeira etapa e sentiu dores no ombro direito. Ao final do jogo estava com proteção no local, mas não deve ser problema para o clássico contra o Corinthians.

Mas Dorival Júnior deixou claro que o meia não deve voltar logo. "Vamos manter a punição até acharmos adequado. Queremos recuperá-lo por completo para não perdê-lo em definitivo".