Neymar é comparado a Messi por imprensa espanhola

Destaque no Santos na atual temporada, Neymar tem chamado atenção da imprensa espanhola e já tem seu futebol comparado ao apresentado pelo craque do Barcelona, Lionel Messi, especificamente pelo jornal Marca, que, nesta quarta-feira, não hesitou em chamar o atleta de o "Messi brasileiro".

O jornal destacou que a forma de conduzir a bola, a velocidade em campo e a destreza dos dribles de Neymar são parecidos aos do jogador argentino, o que, ainda de acordo com a notícia, teria despertado o interesse de clubes da Europa, entre eles o Real Madrid. O valor estimado de sua venda seria de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 71 milhões).

O argentino, eleito melhor jogador do mundo em 2009, acumula 27 gols atuando no Campeonato Espanhol, na Liga dos Campeões e na Copa Rei na temporada 2009/2010, enquanto Neymar soma 14 gols, sendo 10 marcados no Campeonato Paulista e quatro na Copa do Brasil somente neste ano.

Curiosamente, o Real Madrid já fez parte da vida do atleta santista. Em 2006, aos 14 anos, Neymar treinou no clube espanhol por duas semanas, chegando a receber uma proposta para continuar, mas optou pelo Santos.