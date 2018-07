Neymar é condenado a indenizar árbitro após ofensa Neymar foi condenado nesta terça-feira, em audiência de conciliação no Fórum de Santos, ao pagamento de R$ 15 mil ao árbitro de futebol Sandro Meira Ricci, do Distrito Federal. A sentença foi proferida pelo juiz Afonso de Barros Faro Júnior no processo movido por Ricci pedindo a indenização de R$ 20.400,00 como reparo de danos morais.