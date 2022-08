Neymar e Curry interagem nas redes após comemoração em gol do PSG: 'Night night, craque'

Astros do futebol e do basquete, Neymar e Stephen Curry trocaram mensagens nas redes sociais na segunda-feira após o craque brasileiro comemorar gol pelo Paris Saint-Germain da mesma forma como o norte-americano celebrou seus pontos na última temporada da NBA.

Stephen Curry comentou no Twitter em uma publicação que exibia uma foto de Neymar fazendo a comemoração conhecida como "night night", em que o jogador junta as mãos e faz o gesto de quem está dormindo. "Estou de olho, Neymar", escreveu a estrela do Golden State Warrios.

Neymar respondeu a frase publicada por Stephen Curry com o nome da comemoração. "Night night, craque", publicou o jogador do PSG e da seleção brasileira.

Night night crack — Neymar Jr (@neymarjr) August 16, 2022

Neymar e Curry são amigos de longa data, desde a época em que o atacante vestia a camisa do Barcelona. O brasileiro já acompanhou partidas do Golden State Warriors, assim como o astro do basquete foi a Paris assistir um jogo do PSG. Os dois dividiram entrevistas e tiveram diversos encontros especiais também.

No último sábado, Neymar marcou dois gols na goleada do Paris Saint-Germain por 5 a 2 sobre o Montpellier, pelo Campeonato Francês. O brasileiro joga novamente no domingo, às 15h45, diante do Lille.

Stephen Curry, por sua vez, se prepara para o início da temporada regular da NBA. A estreia do Golden State Warriors acontece no dia 18 de outubro, em San Francisco, diante do Los Angeles Lakers.