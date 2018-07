Neymar e Daniel Alves se apresentam na Granja Comary

O atacante Neymar e o lateral-direito Daniel Alves chegaram na noite desta segunda-feira na Granja Comary, onde a seleção brasileira está concentrada para as partidas contra Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A expectativa é que ambos participem normalmente do treinamento que será realizado nesta terça-feira à tarde, onde todos os atletas devam estar presente.

No domingo à noite, Neymar postou fotos em uma danceteria ao lado de amigos, entre eles, Daniel Alves e Rafinha, que se apresentou à seleção olímpica. Os dois jogadores do Barcelona chegaram na noite desta segunda-feira na Granja Comary e se juntaram aos integrantes da comissão técnica e aos jogadores que treinaram na tarde desta segunda, casos de Gil, Miranda, Filipe Luis, Renato Augusto, Douglas Costa, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas Lima, Willian, Ricardo Oliveira e os goleiros Marcelo Grohe e Alisson.

Ainda é esperado para essa noite as chegadas de Diego Alves, Danilo e Fernandinho. Os demais atletas chegarão na manhã desta terça-feira, casos de Alex Sandro, Marquinhos, David Luiz, Phillipe Coutinho, Hulk e Jonas.

Caso ocorra tudo dentro do esperado, Dunga terá pela primeira vez os 23 convocados em suas mãos e já deve fazer algum trabalho no campo onde deve dar indícios do time que encara o Uruguai, na sexta-feira, na Arena Pernambuco, em Recife. O jogo com o Paraguai será em Assunção, na terça-feira da semana que vem.