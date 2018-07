Com caxumba, Neymar desfalca o Barcelona por duas semanas

Durante as férias, Neymar foi de Las Vegas a Tóquio, do Rio a Ibiza. Às vésperas de voltar a jogar oficialmente, entretanto, o atacante brasileiro foi diagnosticado com caxumba pelo Barcelona e, por isso, vai ficar 15 dias afastado dos treinamentos. Assim, fica de fora das Supercopa da Europa e da Espanha, respectivamente contra Sevilla e Athletic de Bilbao.

De acordo com comunicado emitido pelo Barça neste domingo, Neymar contraiu caxumba mesmo tendo sido vacinado contra a doença. O clube não explicou se o jogador apresentou sintomas da doença nem como está seu quadro de saúde.

Neymar teve 38 dias de férias após sua participação na Copa América e atuou por 60 minutos diante da Roma, quarta-feira, pelo torneio amistoso Troféu Joan Gamper. Titular ao lado de Messi e Suárez, marcou um gol.

O brasileiro já nem viaja para Tbilisi, capital da Geórgia, onde será disputada a Supercopa da Europa, na terça-feira. O técnico Luis Enrique optou por levar 23 jogadores para o torneio, ainda que Adriano, Douglas e Jordi Alba estejam machucados. Caso o Barça conquiste o título, eles poderão ser premiados.

Também viajam os dois reforços do Barça para a temporada: o Aleix Vidal e Arda Turan. Como o time catalão está impedido de contratar, eles só poderão jogar em 2016. Mesmo assim, Luis Enrique quis tê-los no grupo. Com relação ao elenco que faturou a tríplice coroa na temporada passada, a única novidade é Halilovic, meia croata de apenas 19 anos que estava no Barça B.