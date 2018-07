Neymar e Diego Costa concorrem à seleção ideal da Fifa

Neymar é um dos 15 finalistas ao prêmio da Fifa de melhor atacante do ano. O jogador do Barcelona foi anunciado na cerimônia da entidade, em parceria com a FIFPro, o sindicato mundial dos jogadores profissionais, em Zurique, nesta segunda-feira, ao lado de Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol, e craques como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dupla que concentrou os prêmios da Fifa nos últimos anos.

Além deles, Neymar terá a dura concorrência de jogadores como o uruguaio Luis Suárez, artilheiro do último Campeonato Inglês, o alemão Thomas Müller, um dos artilheiros da Copa do Mundo, e o holandês Arjen Robben, considerado por muitos o melhor jogador do Mundial disputado no Brasil.

Curiosamente, a lista dos atacantes finalistas inclui atletas que atuam como meio-campistas, como o francês Franck Ribéry, e o alemão Marco Reus. Já nomes como o do colombiano Falcao Garcia, do uruguaio Edinson Cavani e do holandês Robin Van Persie, finalista ao Prêmio Puskás pelo golaço que marcou de cabeça na Copa, ficaram fora da lista dos atacantes finalistas.

Esta lista tem ainda o argentino Sergio Agüero, o galês Gareth Bale, o francês Karim Benzema, o sueco Zlatan Ibrahimovic, o polonês Robert Lewandovski e o inglês Wayne Rooney.

Os 15 jogadores disputam três vagas de atacantes na seleção ideal da Fifa, a ser anunciada em 12 de janeiro no mesmo evento em que será revelado o vencedor do Bola de Ouro. Ao todo, 55 jogadores disputam 11 vagas no time ideal, sendo 20 defensores, 15 meio-campistas e cinco goleiros.

Com a inclusão de Neymar na lista dos finalistas para a posição de atacante, o Brasil conta com seis jogadores na briga para entrar na seleção ideal, além de Diego Costa, naturalizado espanhol. Os outros cinco atletas são todos defensores (zagueiros ou laterais): Daniel Alves, David Luiz, Thiago Silva, Filipe Luis e Marcelo.