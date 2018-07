Neymar é eleito melhor jogador das Américas em 2011

Outros quatro santistas foram bem votados. Paulo Henrique Ganso ficou na terceira posição, com 33 votos, contra 70 do chileno Eduardo Vargas, principal responsável pelo título da Universidad de Chile na Copa Sul-Americana e segundo mais votado. Fora do top10, Elano teve 14 votos e Danilo 13. Outros brasileiros em destaque foram Dedé (15) e Ronaldinho Gaúcho (12).

Curiosamente, a seleção ideal da América do Sul, escolhida pelos jornalistas, tem três jogadores que já atuaram em times brasileiros, mas não se saíram bem. A começar pelo gol, que tem o chileno Johnny Herrera, ex-Corinthians, agora na Universidad de Chile. Na lateral-direita o melhor do continente é Reasco, ex-São Paulo, que está na LDU. Arévalo Rios, que jogou o primeiro semestre no Botafogo e agora está no Tijuana, do México, foi um dos volantes escolhidos.

Com a conquista de Neymar, o Brasil põe fim a um jejum, uma vez que o último brasileiro a vencer o prêmio havia sido Romário, em 2000. Desde então a premiação foi dominada por argentinos. No ano passado o melhor das Américas foi D''Alessandro, campeão da Libertadores com o Inter.

Confira a seleção da América, escolhida por votação do El País:

Johnny Herrera (Universidad de Chile/Chile); Néicer Reasco (LDU/Equador), Marcos González (Universidad de Chile/Chile), Rolando Schiavi (Boca Juniors/Argentina) e Clemente Rodriguez (Boca Juniors/Argentina); Arévalo Ríos (Tijuana/Uruguai), Ganso (Santos/Brasil) e Riquelme (Boca Juniors/Argentina); Neymar (Santos/Brasil), Barcos (LDU/Argentina) e Eduardo Vargas (Universidad de Chile/Chile).