Neymar é eleito o 'craque do ano' em festa da garotada do Nick/15

Neymar vem conseguindo administrar sua carreira em campo com os seus compromissos fora dele, e muita diversão também. Sem Messi, machucado, o Barcelona não tem mais dúvidas de que o brasileiro pode dar contra do recado e fazer o torcedor feliz. Seus gols e passes para gols têm sido fundamentais para manter o time na ponta da tabela na Espanha e na Liga dos Campeões. Contra o Rayo Vallecano, o atacante fez quatro gols na vitória de 5 a 2, por exemplo.

Dia 19, um vídeo postado no youtube brincou com o atacante Neymar, numa premiação oferecida a ele no Brasil. O craque da seleção foi eleito 'craque do ano'. No palco, dois sósias, um com a camisa do Barcelona e outra com a camisa do Brasil, uma vez que o premiado deveria estar em Barcelona, em treinos ou concentrado para jogos. "Feliz por ter ganho duas premiações no Nick2015. Se você perdeu o vídeo, veja agora.