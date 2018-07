Neymar é eleito o melhor jogador da América em pesquisa de jornal

MONTEVIDÉU - O atacante da seleção brasileira e do Santos Neymar foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor jogador da América, em pesquisa publicada nesta segunda-feira pelo jornal uruguaio El País.

Já o argentino José Néstor Pekerman, que dirige a seleção de futebol da Colômbia, foi eleito o melhor diretor técnico do continente.

Neymar, de 20 anos, recebeu 199 votos na 27a edição da pesquisa do jornal uruguaio, superando por 149 votos o segundo colocado, o atacante peruano Paolo Guerrero.

Em terceiro lugar ficou Lucas Moura, do São Paulo, e em quarto, Ronaldinho Gaúcho, do Atlético Mineiro, com 12 votos.

Neymar, comparado ao astro Pelé pelos torcedores e pela mídia especializada, entrou para o Santos em 2003 e estreou na primeira divisão com 17 anos, em 2009. O jovem integrou a seleção brasileira com apenas 18 anos.

Pekerman, no entanto, obteve 63 votos e venceu por nove o compatriota Alejandro Sabella, que atualmente comanda a seleção argentina, e o brasileiro Tite, do Corinthians.

O técnico uruguaio Óscar Tabárez, que na edição de 2011 obteve o primeiro lugar, caiu para sexto, com 25 votos.

Jornalistas americanos escalaram o time ideal, que ficou assim: o brasileiro Cássio Ramos, o argentino Sebastián Domínguez, o colombiano Aquivaldo Mosquera, os brasileiros Lucas Moura e Paulinho, o argentino Matías Rodríguez, o chileno Charles Aránguiz, os peruanos Yoshimar Yotún e Paolo Guerrero, Ronaldinho Gaúcho e Neymar.