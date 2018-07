Neymar é eleito para homenagear aniversário de Pelé

Neymar foi o escolhido pela torcida do Santos para homenagear Pelé no jogo de domingo, contra o Prudente, na Vila Belmiro. Com 73% dos votos na eleição promovida pelo clube, o atacante ganhou a honra de usar a camisa 70, em alusão ao septuagésimo aniversário do maior jogador que o clube já teve.

A eleição teve um total de cinco mil votos, que deveriam ser encaminhados por e-mail ao site oficial do Santos. Arouca e Léo foram o segundo e o terceiro colocados, com 11% e 7%, respectivamente.

Não participaram da votação os jogadores vetados para a partida: o meia Paulo Henrique Ganso e o goleiro Felipe, ambos contundidos, e o lateral Pará, que cumprirá suspensão.