Neymar e elenco do Barcelona protagonizam comercial de companhia aérea

SÃO PAULO - A Qatar Airways, companhia aérea do Catar, produziu sua primeira peça publicitária após assumir o posto de patrocinadora master do Barcelona, em um contrato que vai render 96 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) ao clube catalão nos próximos três anos. Com o nome "A team that unites the world" (Um time que une o mundo em português), a peça publicitária se passa em uma ilha fictícia e coloca as principais estrelas do time espanhol, dentre elas Neymar, Messi e o ex-jogador inglês Gary Lineker, em situações inusitadas.