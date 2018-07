Neymar é enaltecido por mídia internacional após grande atuação

O Brasil ainda não mostrou o seu melhor futebol na Copa do Mundo, mas na vitória desta segunda-feira contra a seleção de Camarões, Neymar brilhou e chamou atenção de toda a mídia internacional. Com os dois gols marcados, o atacante foi escolhido como o melhor em campo e chegou a artilharia da competição.

Sexto artilheiro na história da seleção com apenas 22 anos, Neymar faz os maiores veículos do mundo se renderem ao seu futebol. O inglês Daily Mail aponta o atual camisa 10 como o próximo grande ídolo nacional, comparando suas características com as de Messi e Cristiano Ronaldo. "Provavelmente só Pelé e Garrincha estão à frente de Neymar na lista dos grandes nomes brasileiros".

'O camisa 10 do Mundial', chama o Marca, da Espanha. O veículo afirma que, indiscutivelmente, o brasileiro é a estrela da Copa do Mundo. E não exita em apontá-lo como a principal arma - e esperança- brasileira para a conquista do hexacampeonato.

Provocador, o diário Olé mudou o tom nesta terça. 'Neymar, que por bem não venham' é a mensagem que os argentinos deixam na capa do jornal. Lembrando que Brasil e Argentina só se enfrentam em uma possível final, os 'hermanos' ainda deixam no ar: 'nos vemos na final'.

Neymar é o artilheiro do Mundial e da seleção brasileira com 4 gols, possui um cartão amarelo, e enfrenta o Chile nas oitavas de final, no próximo sábado. O jovem jogador pode chegar ainda mais longe nas estatísticas caso o Brasil se sagre hexacampeão. É esperar para ver.

NAS REDES

A torcida brasileira também se animou com a classificação para as oitavas de final e elogiou o papel decisivo de Neymar em campo.