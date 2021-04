Neymar é expulso, e PSG perde o jogo e a liderança do Francês para o Lille

O Paris Saint-Germain perdeu a liderança para o Lille, neste sábado, ao ser derrotado, por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, na capital francesa. O jogo também marcou a volta de Neymar, após dez jogos afastado por causa de lesão. O astro brasileiro acabou expulso no fim da partida.

O gol do canadense Jonathan David, aos 20 minutos da primeira etapa, garantiram o triunfo para o Lille, que chegou aos 66 pontos, contra 63 do PSG, que ainda viu o Monaco, também neste sábado, golear o Metz (nono colocado, com 42 pontos), por 4 a 0 e alcançar os 62 pontos.

O dia foi totalmente negativo para Neymar. Nenhuma de suas atitudes deram certo durante os 90 minutos em que esteve em campo. O brasileiro falhou nas cobranças de falta, além de desperdiçar duas grandes oportunidades, que normalmente transforma em gols. Uma em cada tempo.

Na primeira etapa, logo aos seis minutos, o camisa 10 errou, livre, um voleio, dentro da área. No segundo tempo, o meia surgiu livre mais uma vez diante do goleiro e errou a cabeçada. Mbappé também não esteve em um dia muito inspirado e só levou grande perigo uma vez, ao obrigar pela defesa de Maignan.

Aos 45 minutos do segundo tempo, Neymar, que já havia recebido cartão amarelo por desentendimentos com a marcação adversária, voltou a ficar irritado, reagiu mais uma vez e acabou expulso de campo.