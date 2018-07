Neymar é homenageado pelo Santos e mira novos feitos

SANTOS - O atacante Neymar ainda está nos primeiros anos da sua carreira profissional, mas já conquistou seu espaço no memorial do Santos. Nesta terça-feira, o clube inaugurou um espaço em homenagem ao jogador, que lembra a conquista do Prêmio Puskas, dado pela Fifa neste ano, que premiou o gol mais bonito do futebol em 2011, marcado em partida contra o Flamengo, no último Campeonato Brasileiro.

"Estou muito feliz por ter conquistado esse prêmio e receber essa homenagem hoje é emocionante", disse Neymar após ser homenageado pelo presidente Luís Alvaro de Oliveira Ribeiro. "Tenho o orgulho de dizer que vi esse gol. Ainda não entendi como ele fez. Merece uma placa especial. Prometi e cumpri", declarou o dirigente. "Ele vai virar um mito, não só pelas qualidades como atleta, mas pelo ser humano que é".

O espaço destinado a Neymar no memorial do Santos possui um grande painel, com uma foto do astro, as chuteiras do atacante, uma placa idêntica à colocada na Vila Belmiro por conta do gol, além do prêmio concedido pela Fifa e do troféu Rei das Américas, dado pelo jornal uruguaio El País, que o elegeu o melhor jogador do continente em 2011. "Quero mais espaço", brincou Neymar, mirando novos feitos para receber novas homenagens do Santos.

Em 2011, além do gol histórico marcado na derrota para o Flamengo por 5 a 4 e dos prêmios individuais, Neymar se consagrou com a conquista do título da Libertadores e do bicampeonato paulista, mas não conseguiu faturar o Mundial de Clubes. Na decisão, o Santos foi goleado pelo Barcelona por 4 a 0.

Neymar voltou a repetir que o Santos aprendeu uma lição contra o time catalão e prometeu que o time será ainda mais forte em 2012. "Tenho certeza que todos aprenderam com aquele jogo. Crescemos com aquela derrota, aprendemos muito. O Santos se fortaleceu. Em 2012 queremos voltar ao Japão", comentou.

Com a festa de gala da Fifa, realizada no início de janeiro, ainda na memória, o atacante espera seguir jogando em alto nível para participar novamente do evento no começo de 2013. "Estar naquela festa é muito bom. Espero voltar, ajudar o Santos com a conquista de títulos para voltar lá", disse.

Para isso, Neymar quer voltar a jogar logo no Santos, apesar de ter retornado das férias na semana passada. No ano do seu centenário de fundação, o clube vai se concentrar principalmente na disputa da Libertadores, mas o atacante espera ser utilizado também no Campeonato Paulista."Quero jogar tudo. Estou à disposição".

Atual campeão da Libertadores, o Santos está no Grupo 1, que conta com The Strongest, da Bolívia, e Juan Aurich, do Peru. O outro adversário sairá do duelo entre Internacional e Once Caldas, da Colômbia. E Neymar prevê jogos emocionantes. "O Inter tem uma ótima equipe, jogadores de alto nível. Vai ser um grupo forte", declarou.