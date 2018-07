Neymar é indiciado e pode ser suspenso por 15 jogos

O craque santista se envolveu numa confusão com o lateral-direito Artur, ex-Palmeiras. De acordo com a súmula do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, Neymar foi expulso por "desferir um chute entre as pernas" do adversário "Segurado pelo rosto, Neymar desfere dois tapas no braço do adversário", completa o juiz.

Neymar foi indiciado com base no artigo 254-A, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em punir quem "desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares" com punição de quatro a 12 partidas, e também no artigo 250, por "praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente", podendo pegar suspensão de uma a três partidas. As penas, somadas, podem chegar a 15 partidas.