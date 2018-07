Neymar é liberado para voltar aos treinos no Santos

Neymar foi liberado nesta quarta-feira pelo oftalmologista Cláudio Luiz Lottemberg, do Hospital Albert Einstein, para voltar a treinar em campo nesta quinta. Mas antes de ser confirmado para a decisão do Campeonato Paulista, contra o Santo André, domingo, no Pacaembu, ele vai passar por mais duas avaliações. Também ainda não está confirmado se o atacante terá mesmo que usar óculos para se proteger após o pequeno sangramento que teve no olho direito.

Neymar lesionou o globo ocular no primeiro tempo do primeiro jogo da final diante do Santo André, domingo passado, no Pacaembu. Ao receber combate do zagueiro Toninho, ele caiu e atingiu a vista direita com o próprio dedo, provocando uma hemorragia na íris. Após a partida, Neymar foi levado ao hospital e depois de passar por exames e ser medicado, permaneceu em repouso até a tarde de segunda.

De acordo com Lottemberg, a evolução do quadro foi satisfatória e o atacante não risco de sequela. Na tarde desta quarta, Neymar esteve na academia do CT Rei Pelé e fez exercícios de reforço muscular. Na quinta, ele vai para o campo pela primeira vez depois do susto que sofreu no domingo, quando chegou a temer pela perda de parte da visão do olho direito.

Pela noite, Lottemberg deve ir à concentração do Santos, no hotel Recanto dos Alvinegros, para examinar Neymar. Será quando o médico começará a definir se ele poderá jogar sem proteção nos olhos. A avaliação final será na tarde de sábado, no hotel em que o Santos ficará concentrado, na capital.

"Se houver necessidade, os óculos que Neymar vai usar serão iguais aos com que Davids [jogador da seleção holandesa na Copa de 98, com passagens por Juventus e Barcelona] atuava", revelou Neymar Silva, pai do jogador, por telefone. Ele contou que o filho não está gostando da ideia de atuar usando óculos, por achar que pode atrapalhar o seu desempenho num jogo tão importante.