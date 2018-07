Neymar e Liedson lamentam bolas na trave no clássico sem gols

SÃO PAULO - Não foi neste ano que os jogadores de Corinthians e Santos conseguiram homenagear suas mães com um gol no dia delas. Os corintianos até levaram o nome das respectivas mães na camisa, mas ficou faltando o gol. E não foi por falta de tentativa. Só bolas nas traves foram três: duas de Neymar, uma de Liedson. Os dois lamentaram: "Foi uma pena. Peguei de esquerda, mas ela resvalou na trave. Paciência", comentou o corintiano na saída do gramado. "Se não fossem as traves, eu teria feito os gols", recordou Neymar.

Quanto ao resultado, só alguns jogadores corintianos reclamaram. Julio Cesar foi um deles: "Tem uma pequena vantagem para eles, então não temos que ficar muito felizes. Infelizmente o jogo não teve vencedor, mas a gente tem tudo para vencer lá na Vila Belmiro", afirmou o goleiro do Corinthians.

O zagueiro Leandro Castán, que teve boa atuação no Pacaembu, pensa diferente. "Acho que a gente tem que ter a cabeça tranquila. São dois jogos e o importante foi que a gente não perdeu aqui. No ano passado conseguimos vencer lá e, se Deus quiser, vamos consertar o que erramos aqui para sair de lá com a vitória", disse o defensor.

Entre os santistas, Elano comemorou o empate no Pacaembu. "Acho que foi bom o resultado. Temos a oportunidade de decidir em casa. O jogo foi o tempo todo igual. No primeiro tempo o Corinthians teve mais posse de bola, mas no segundo a gente reagiu", disse o volante. Neymar foi mais resignado: "Não foi um mau resultado, os dois times jogaram muito bem".

Os dois times, porém, lamentaram as chances perdidas e que definiram vitórias para ambos os lados. "Mais para o final do primeiro tempo, a gente teve o controle e criou chances de gol", lembrou Fábio Santos. "No segundo tempo o Santos teve mais de uma chance clara e se fizesse um gol ali seria um resultado importantíssimo", comentou o capitão santista Edu Dracena.

