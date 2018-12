Neymar e Mbappé marcam, mas PSG cede empate no fim e deixa de ser 100% no Francês

O Paris Saint-Germain empatou com o Bordeaux por 2 a 2, neste domingo, fora de casa, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Francês, e assim deixou de ter 100% de aproveitamento na competição. Líder da competição, com 43 pontos, a equipe vinha de incríveis 14 vitórias consecutivas, mas acabou sofrendo um gol nos minutos finais do jogo e pela primeira vez não saiu de campo vencedor em uma partida desta edição do torneio nacional. Já o Bordeaux ocupa a 11ª posição, com 18 pontos.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, Neymar abriu o placar e marcou o dele para o PSG. O brasileiro começou a jogada ainda no meio de campo e acionou Dani Alves pela direita. O lateral dominou e cruzou para o atacante, que bateu de primeira no cantinho do goleiro Costil.

O astro brasileiro, porém, precisou ser substituído já aos 12 minutos do segundo tempo por causa de dores na coxa direita. No meio de semana, ele também deixou a sua marca na vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool, em Paris, pela Liga dos Campeões, mas havia desfalcado o time anteriormente por estar lesionado.

E, pouco antes de Neymar deixar o confronto, o Bordeaux havia chegado ao empate com um gol de Briand, aos oito minutos. Os visitantes responderam rápido. Aos 20, Mbappé voltou a colocar o PSG em vantagem no placar. O jogador, porém, sequer comemorou. Assim que chutou, já fez semblante de dor e pediu para ser substituído. Assim como Neymar, o atacante da seleção francesa atuou contra o Liverpool após também ter ficado fora da equipe por motivo de lesão.

Aos 39 minutos desta etapa final, entretanto, o Bordeaux chegou ao empate com Cornelius, que recebeu uma bola cruzada, subiu mais alto que o defensor brasileiro Thiago Silva e cabeceou para empatar a partida.

As duas equipes voltam a campo pelo Francês na quarta-feira. O Bordeaux recebe o Saint-Étienne em casa. Já o Paris Saint-Germain visita o Strasbourg.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo, em um jogo de poucas emoções, o Olympique de Marselha ficou no empate sem gols com o Reims, em casa, no estádio Vélodrome. Com o resultado, a equipe encerrou a 15ª rodada, com 26 pontos, e permaneceu na quinta colocação. Já o Reims chegou aos 21 pontos e ocupa a nona colocação.

Já Toulouse e Dijon empataram por 2 a 2 em outra partida do dia, enquanto o Rennes foi derrotado pelo Racing Strasboug por 4 a 1. Ismaila Sarr abriu o placar para o Rennes, mas Adrien Thomasson, Jonas Martin (duas vezes) e Pablo Martinez balançaram as redes para o time visitante para aplicar a goleada de virada. Com a vitória, o Racing Strasbourg ficou na oitava posição, com 21 pontos, enquanto o Rennes é o 14º, com 17.