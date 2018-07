Neymar e Mbappé podem jogar juntos pela primeira vez pelo PSG nesta sexta-feira

O atacante francês Kylian Mbappé, de 18 anos, poderá fazer a sua estreia pelo Paris Saint-Germain nesta sexta-feira, às 15h45 (de Brasília), quando a sua equipe, líder do Campeonato Francês - com 12 pontos, junto com o Monaco -, enfrenta justamente o lanterna Metz, fora de casa, pela quinta rodada. O técnico Unai Emery acredita que isso será possível logo na volta da competição após a parada para jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Kylian Mbappé chegou ao clube após um acordo do Paris Saint-Germain com o Monaco, equipe com a qual ele conquistou o título francês da temporada passada. "Ele está pronto para jogar. Ele já está treinando e trabalhando normalmente com o grupo. Ele está pronto para estar aqui e começar a jogar conosco, que é o que queremos. É um jogador de ataque e vamos decidir qual é a melhor posição para ele dentro de campo", afirmou nesta quinta-feira Unai Emery.

O treinador ainda não definiu se Kylian Mbappé começará o jogo como titular, ao lado do brasileiro Neymar e do uruguaio Cavani, ou se ele entra ao longo da partida. "É um privilégio meu, do PSG, de trabalharmos com todos esses jogadores. Para mim, para o clube, para a França, que ama o futebol, é um ótimo momento", finalizou Unai Emery.