Neymar e Messi brilham com 2 gols cada e Barcelona bate Elche

O Barcelona contou com grandes atuações de Lionel Messi e Neymar para massacrar o seu adversário na 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Neste sábado, com dois gols do argentino e outros dois do brasileiro, o time catalão goleou o Elche por 6 a 0, mantendo a sua perseguição ao líder Real Madrid.

Como superou o Córdoba mais cedo, o Real permanece na frente no Campeonato Espanhol com 48 pontos, um a mais do que o Barcelona, que disputou um jogo a mais do que o seu rival. Já o Elche, na luta contra o rebaixamento, segue com 17 pontos, na 16ª colocação.

Apesar da fácil vitória, o Barcelona demorou para abrir o placar. O primeiro gol da partida saiu apenas aos 35 minutos do primeiro tempo, sendo marcado por Gerard Piqué, que finalizou após cobrança de falta de Xavi. Os outros cinco gols da partida ficaram reservados para a etapa final, quando Neymar brilhou.

Foi ele quem sofreu o pênalti convertido por Messi aos dez minutos. Aos 24, o brasileiro recebeu passe do argentino e tocou na saída do goleiro Tyton para fazer 3 a 0. Logo depois, aos 28, dessa vez com um passe pelo alto, a parceria se repetiu e Neymar marcou o quarto gol do Barcelona.

O segundo gol de Messi na partida saiu aos 43 minutos, com um chute cruzado depois de passe de Bartra. Depois, aos 48 minutos, Neymar disparou em contra-ataque e passou para Pedro finalizar, fechando a goleada por 6 a 0 do Barcelona, que atuou sem Luis Suárez, por opção do técnico Luis Enrique.