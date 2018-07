Neymar e Messi jogam pelo Barcelona neste sábado

Os atacantes Lionel Messi e Neymar estão em forma para o jogo de sábado do Barcelona no Campeonato Espanhol contra o Athletic Bilbao, em casa, e o técnico Luis Enrique disse nesta sexta-feira que tem o elenco praticamente todo à disposição. Messi conseguiu se recuperar de lesão no músculo adutor, enquanto Neymar desfalcou a equipe na estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol contra o Elche devido a um problema no tornozelo e só jogou os 30 minutos finais da vitória contra o Villarreal na segunda partida da equipe.

"Neymar está em ótima condição, como quase todos os jogadores do Barcelona", disse Luis Enrique em entrevista coletiva sobre o jogo de sábado no Camp Nou. "Messi tem trabalhado em separado durante toda a semana e depois se reúne com seus colegas de equipe", acrescentou o ex-jogador do Barça e da seleção espanhola, que assumiu o comando da equipe no lugar de Gerardo Martino no fim da temporada passada. O meia Andrés Iniesta e os defensores Thomas Vermaelen e Jeremy Mathieu também vêm enfrentando problemas físicos menores, mas treinaram nesta sexta na preparação do Barcelona para o jogo complicado com o Bilbao. O time catalão é o único a ter vencido os dois primeiros jogos da temporada na Espanha.