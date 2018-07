Neymar e Messi marcam em vitória do Barcelona sobre o Eibar

O Barcelona demorou uma hora para superar a retranca do Eibar, mas conseguiu a vitória que lhe manteve na liderança do Campeonato Espanhol antes do clássico com o Real Madrid. Neste sábado, no Camp Nou, o time catalão marcou seus gols após os 15 minutos do segundo tempo, com Xavi, Messi e Neymar, para derrota o Eibar por 3 a 0, em partida válida pela oitava rodada.

Após muito pressionar, o Barcelona abriu o placar da partida aos 15 minutos do segundo tempo em uma tabela entre Xavi e Messi, cena vista constantemente nos jogos do clube nos últimos anos. Dessa vez, porém, o argentino é quem foi o "garçom" e deu o passe para o meia marcar com um toque por cima do goleiro Irueta.

O segundo gol do Barcelona teve composição brasileira. Aos 27 minutos, Daniel Alves cruzou para Neymar, de primeira, arrematar para as redes e marcar o seu oitavo gol na atual edição do Campeonato Espanhol - ele é o vice-artilheiro do torneio, atrás do português Cristiano Ronaldo, com 15.

Logo depois, aos 29 minutos, o atacante brasileiro tabelou com Messi, que finalizou para as redes, fazendo o seu sétimo gol na competição e definindo o triunfo do Barcelona por 3 a 0. Além disso, Messi chegou aos 250 gols na história do Campeonato Espanhol, ficando a um de Telmo Zarra, o maior artilheiro da competição.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 22 pontos, em primeiro lugar no Campeonato Espanhol, com quatro a mais do que o Real Madrid e cinco de vantagem para o Valencia, que só entrará em campo neste domingo. Já o Eibar é o 11º colocado com nove pontos.

Agora, o Barcelona entrará em campo pela Liga dos Campeões da Europa, em casa, na próxima terça-feira, diante do Ajax. Depois, no sábado, duelará com o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou.

Também neste sábado, o Athletic Bilbao empatou em casa por 1 a 1 com o Celta de Vigo. Assim, o time de Bilbao chegou aos cinco pontos, apenas na 16ª colocação, enquanto o Celta é o sexto colocado com 13 pontos.