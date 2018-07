Neymar e Messi podem jogar no Superclássico em outubro, na China

Neymar x Messi. O aguardado duelo que não aconteceu na Copa do Mundo porque o Brasil caiu antes da aguardada final sul-americana contra a Argentina poderá finalmente ser realizado. A data provável é dia 11 de outubro, no Superclássico das Américas, que será disputado na China.

Pela primeira vez desde a criação do confronto, os treinadores poderão convocar seus melhores jogadores. Até 2012, quando foi disputado pela última vez, só era permitido chamar jogadores que atuavam nos dois países, pois a partida não integrava o calendário oficial da Fifa. Em 2014, como a partida será uma data Fifa, Dunga e o treinador argentino, Tata Martino, poderão convocar seus titulares. Por isso, se não houver contusões ou fatos extraordinários, os dois líderes e capitães de suas seleções podem se enfrentar.

Neymar já mostrou ansiedade com a chance de enfrentar o companheiro do Barcelona. "Nós sempre conversamos sobre isso, mas em tom de brincadeira. Na Copa não nos enfrentamos, mas podemos nos enfrentar agora, mas o mais importante é o jogo entre as equipes. É um Brasil x Argentina", disse Neymar.

Pelo lado argentino, o jogo poderá marcar o retorno de Messi à seleção. Ele ficou fora do amistoso contra a Alemanha, a revanche da final da Copa que acabou vencida pelos sul-americanos por causa de uma lesão muscular. Em seguida, desmentiu os boatos de que se afastaria da seleção por um período indeterminado para se dedicar ao Barcelona. "Temos um futuro promissor na seleção", escreveu em sua conta nas redes sociais.

Nas duas primeiras edições do Superclássico, o Brasil levou a melhor. Em 2011, ficou com a taça ao empatar em 0 a 0, em Córdoba, e vencer por 2 a 0, em Belém. Em 2012, a a seleção venceu por 2 a 1 em Goiânia, mas a Argentina devolveu o placar em casa. Nos pênaltis: Brasil 4 a 3. Em 2014, o torneio será disputado em partida única, em Pequim.