Neymar e Messi se unem a iniciativa em prol de crianças refugiadas

Lionel Messi e Neymar lançaram nesta terça-feira a campanha Assina e Passa, realizada pelo Barcelona e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) para reunir apoio a favor de crianças nessa situação.

Os dois astros do Barça, os primeiros jogadores a declarar apoio à causa, convocaram fãs do mundo todo, através de um vídeo, a ajudar esses jovens. "Estou orgulhoso de fazer parte desta importante iniciativa a favor dos refugiados e espero que isso ajude a mudar a dramática situação que estão vivendo milhões de crianças refugiadas no mundo todo. Assina e passa!", disse Messi.

A campanha se inspira na filosofia de jogo do Barcelona, na qual o passe curto e toque de primeira foram um selo para a conquista de títulos. Para aderir à campanha mundial, os torcedores podem assinar digitalmente uma bola e repassar aos amigos através das redes sociais.

Ao assinar a bola, as pessoas acrescentam seu nome à petição chamada Com Os Refugiados, da Acnur, cuja finalidade é pedir aos governos e à sociedade de uma maneira geral que garantam que todos os refugiados possam ter um lugar seguro onde viver, tenham acesso à educação e possam trabalhar para manter suas famílias.

A fundação do Barcelona colocará em prática a partir de julho o programa FútbolNet, em centros de atendimento a clientes para refugiados na Grécia, a Itália e o Líbano.