Trio que infernizou Europa se reúne em 1º treino no Barcelona

Nesta sexta-feira, o Barcelona, campeão de tudo na temporada passada, voltou aos treinos com seu grupo quase completo, mas pela primeira vez com o trio que 'infernizou' a vida dos zagueiros na última temporada: Messi, Suárez e Neymar. O argentino e o brasileiro fizeram o primeiro trabalho com bola desde a Copa América. Isso porque, por causa do torneio continental, a dupla teve um período de férias estendido.

Além deles, Daniel Alves e Javier Mascherano também retornaram apenas nesta sexta. As ausências foram do lateral Douglas - que fez trabalho fisioterápico para tratar de uma lesão que deve deixá-lo parado por dois meses - e do zagueiro belga, Thomas Vermaelen, liberado para o nascimento de seu filho.

A má notícia ficou por conta de Arda Turan. Maior contratação do Barcelona para a temporada (R$ 128 milhões), o meia torceu o tornozelo e também ficará afastado por um período ainda não determinado pelos médicos do clube espanhol. O turco está impedido de jogar até janeiro, por causa de uma punição que impede o Barça de registrar novos jogadores até o término da segunda janela de transferências.O Barcelona fará outro treino na tarde desta sexta-feira e, no sábado, viaja para Florença, na Itália. Lá, encara a Fiorentina pelo torneio amistoso da Copa Internacional dos Campeões, no domingo.