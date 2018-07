Neymar e Miranda são indicados pela Uefa para a seleção do ano

A Uefa divulgou nesta terça-feira, em Nyon, na Suíça, a lista de 40 candidatos que concorrerão a um lugar na seleção do ano a ser eleita pela entidade. A listagem traz o zagueiro Miranda, do Atlético de Madrid, e os atacantes Neymar, do Barcelona, e Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol e que defende o Chelsea, mas que na primeira metade de 2014 brilhou com a camisa do Atlético de Madrid.

A entidade que controla o futebol europeu elegerá sua seleção do ano por meio de votação popular em seu site oficial, sendo que o resultado desta eleição será conhecido dia 6 de janeiro de 2015.

Com nove jogadores entre os candidatos, o Bayern de Munique é o clube com maior número de indicados a um lugar no time ideal da Uefa. O Real Madrid, atual campeão europeu, veio logo atrás, com oito concorrentes. Entre eles, Cristiano Ronaldo foi indicado pela nona vez, um recorde nesta premiação - ele também esteve entre os candidatos em 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. A lista conta com quatro goleiros entre os indicados: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Thibaut Courtois (Chelsea), Gianluigi Buffon (Juventus) e Beto (Sevilla). Outros 12 nomes são candidatos como defensores (entre zagueiros e laterais) e são os seguintes: Sergio Ramos e Dani Carvajal (Real Madrid); Diego Godín e Miranda (Atlético de Madrid); Vincent Kompany e Pablo Zabaleta (Manchester City); Jérôme Boateng, Medhi Benatia, Philipp Lahm e David Alaba (Bayern de Munique); Ezequiel Garay (Zenit) e Mats Hummels (Borussia Dortmund).