Neymar é o 1º, o 2º e o 3º melhor do mundo, diz Leão

SÃO PAULO - O talento de Neymar vem arrancando cada vez mais elogios no mundo do futebol. Nesta sexta-feira, o técnico Emerson Leão revelou todo seu encanto com o momento vivido pelo jovem atacante do Santos. "Me perguntaram quem são os três melhores jogadores do mundo. Eu disse que o primeiro é o Neymar, e o segundo e o terceiro têm o mesmo nome", afirmou o treinador do São Paulo.

Neymar já virou o principal jogador do futebol brasileiro na atualidade, colecionando títulos e atuações memoráveis no Santos, além da presença cativa na seleção. Tanto que foi selecionado pela Fifa entre os 23 indicados ao prêmio de melhor do mundo em 2011. "Ele ultrapassou uma barreira e não há comparação, basta ver tudo o que ele mostra aos 19 anos", disse Leão.

Durante a entrevista coletiva desta sexta-feira, no CT do São Paulo, Leão também foi perguntado sobre uma possível comparação de Neymar com o meia-atacante Lucas, jovem astro do elenco são-paulino. "Lucas teve uma caída e está retomando. Você vê os últimos jogos e o que ele tem feito nos treinos e tem certeza de que está voltando à melhor forma", revelou o treinador.

Enquanto elogia Neymar e ressalta a evolução de Lucas, Leão praticamente definiu nesta sexta-feira o time do São Paulo para o jogo contra o Avaí, que acontece na noite deste sábado, no Morumbi. A provável escalação são-paulina tem: Rogério Ceni; Xandão, Rhodolfo e Luiz Eduardo; Jean, Wellington, Carlinhos Paraíba, Lucas e Cícero; Dagoberto e Luis Fabiano.