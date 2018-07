Neymar é o 6º jogador mais valioso do mundo, diz estudo

SÃO PAULO - O atacante Neymar foi apontado como sexto jogador mais valioso do mundo de acordo com estudo publicado nesta quinta-feira pela Pluri Consultoria. O valor de mercado do atleta do Santos é de R$ 151,25 milhões.

Lideram a lista os três indicados a melhor jogador do mundo em 2012. Lionel Messi, do Barcelona, é o primeiro e vale R$ 385 milhões, seguido por Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, com R$ 265 milhões, e Iniesta, também do Barcelona, com R$ 188 milhões.

Neymar manteve a sexta posição do mesmo levantamento divulgado no ano passado. Apesar de ter sido ultrapassado pelo colombiano Falcao Garcia, tirou o lugar do espanhol Cesc Fabregas. O atacante é o brasileiro mais bem colocado, seguido pelo o zagueiro Thiago Silva, Paris Saint-Germain, com o valor de R$ 111 milhões.