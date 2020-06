Neymar é o jogador que mais movimentou dinheiro em mudança de clube no mundo

Neymar encabeça a lista de atletas que mais movimentaram dinheiro em transferências na história do futebol. Ao todo, desde sua contratação pelo Barcelona, o craque brasileiro moveu 310 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão). Isso é o que diz o ranking elaborado pela ESPN Brasil.

A publicação mostra que, mesmo não sabendo ao certo quanto dinheiro foi movimentado em sua ida ao Barcelona, o craque ficaria na primeira colocação do ranking por conta de sua negociação com o Paris Saint-Germain, que movimentou 222 milhões de euros (R$ 810 milhões), em 2017.

A quantia total do negócio, firmado entre o Santos e os catalães, não são claros. O ex-presidente do Barça afirma que pagou 57 milhões de euros (R$ 182 milhões), na época. Contudo, investigações apontam que o valor total ultrapassa 100 milhões de euros (R$ 319 milhões). Ambas as equipes brigam na Justiça pelo valor final.

Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku completam o pódio ao lado de Neymar. O craque português, na segunda colocação, movimentou 230 milhões de euros (R$ 1.2 bilhão), enquanto o atacante belga, em terceiro, 203,56 milhões (R$ 1.1 bilhão).

A lista, recheada de grandes nomes do futebol, não conta com a presença de Messi. Isso porque, o Barcelona realizou sua contratação praticamente de graça. O argentino ainda era pré-adolescente e jamais saiu do clube catalão.

Confira os 10 jogadores que mais movimentaram dinheiro