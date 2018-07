Neymar é o melhor do mundo nos últimos quatro meses, diz Tite

Na opinião do técnico Tite, Neymar é o melhor jogador do mundo atualmente. O treinador da seleção brasileira se baseia no desempenho do jogador na seleção brasileira - Neymar se tornou o quarto maior artilheiro da história da seleção e foi decisivo na sequência de nove vitórias em nove jogos que levou a equipe à classificação antecipada à Copa da Rússia - e também no Barcelona, clube no qual o camisa 11 já soma 100 gols e se firma como sucessor de Lionel Messi.

“Neymar é o melhor jogador do mundo nos últimos quatro meses", afirmou o técnico em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira.

Para Tite, no entanto, não é possível colocá-lo o atacante no mesmo nível de Messi nos últimos 10 anos. "É injusto comparar pelas gerações diferentes. Nos 4, 5 meses, eu te digo que ele este sendo decisivo no Barcelona. Mas, se pegarmos 10 anos na careira, é diferente, o Cristiano Ronaldo e o Messi estão há mais tempo jogando. Mas, de forma direta, nos últimos quatro meses, o melhor é Neymar.

Tite afirmou que a decisão de dar a Neymar a braçadeira de capitão pela primeira vez nas Eliminatórias foi decorrência da boa fase do jogador. "Fui ao quarto dele e disse: 'Neymar, acredito que chegou o seu momento de ser capitão. Mas quero que você se sinta confortável'". O treinador revelou que o jogador estava pronto para dividir a responsabilidade.

Tite também revelou ter sido procurado pelo Porto e pela Inter de Milão quando ainda estava no Corinthians e conquistou o título de campeão brasileiro. “Nada me demovia do projeto no Corinthians”.