Neymar é o oitavo melhor jogador do Fifa 16; Messi lidera

A EA Sports divulgou nesta sexta-feira o top 10 do Fifa 16, tradicional game de futebol. O argentino Lionel Messi, garoto-propaganda da empresa, continua na primeira posição da lista, com o português Cristiano Ronaldo na segunda colocação. A novidade é que Neymar agora aparece como o oitavo melhor do modo Ultimate Team.

O atacante do Barcelona viu o rating subir de 87 (começou com 86 na versão de 2015 mas uma atualização no decorrer da temporada aumentou o valor) para 88. O jogador da seleção brasileira ganhou 22 posições, já que era apenas o 30ª na edição anterior.

O top 10 conta ainda com outro brasileiro. O zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint Germain, ficou na nona posição. Esquecido pelo técnico Dunga na última convocação da seleção brasileira, o jogador ganhou um dígito no rating (87 para 88) e saltou sete posições, já que foi o 16º no Fifa 2015.

Messi mais uma vez superou Cristiano Ronaldo como o melhor jogador do Ultimate Team. O argentino recebeu rating 94 (era 93 no Fifa 15) da EA Sports contra 93 (era 92) do português. A terceira posição agora é do uruguaio Suárez, que recebeu 90 de rating.

A lista do top 10 ainda tem Manuel Neuer (4º colocado, com 90), Robben (5º, com 90), ambos do Bayern de Munique, Hazard (6º, com 89), do Chelsea, Ibrahimovic (7º, com 89), outro do PSG, e David Silva (10º, com 88).

Em versões para PC, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 e PlayStation 3, Fifa 16 será lançado no dia 22 de setembro na América do Norte e chega ao Brasil três dias depois. O lançamento na Europa será no dia 24.